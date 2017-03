"Me considero uma peça fundamental", afirma Pedro Rocha

Confiante

De contrato renovado, Pedro Rocha falou em entrevista coletiva nesta segunda-feira no CT Luiz Carvalho. Em boa fase, o atacante deu assistências para gols no Gre-Nal e na vitória sobre o Zamora, o jogador falou sobre a disputa por um lugar entre os titulares do setor ofensivo da equipe de Renato Portaluppi.

— Me considero uma peça fundamental, até pelo papel tático. Ano passado tínhamos mais o Luan como falso nove, mas agora com o Barrios vamos trabalhar para nos adaptar a ter um centroavante mais fixo — comentou.

Leia mais

Com retorno de Edílson, Grêmio volta aos treinos

Grêmio encaminha acerto com ex-executivo de Santos e Sport

Convocado, Bolaños desfalca Grêmio em três partidas do Gauchão



Com as críticas pelos muitos gols perdidos pelos atacantes gremistas no final do ano passado, Pedro Rocha garantiu que Renato Portaluppi mantém a atenção com o fundamento durante os treinamentos do Grêmio.

— A gente procura aproveitar ao máximo as nossas oportunidades no jogo. Se cada um fosse 100%, seria perfeito. Temos erros e acertos. Trabalhamos no dia a dia para minimizarmos os erros na partida.

Leia outras notícias sobre o Grêmio



Acompanhe o Grêmio no Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store



Google Play

*ZHESPORTES