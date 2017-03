"Não tenho preferência por posição", afirma Ramiro

Polivalente

Destaque do Grêmio em 2017, Ramiro é um dos trunfos do técnico Renato Portaluppi. E com a dificuldade de Jailson e de Michel em formar um dupla de volantes com bom rendimento, Ramiro poderá ser recuado para tentar recuperar a dinâmica do meio de campo. Para o jogador, a posição em que ele será escalado não importa.

- Não tenho preferência por posição. Meu objetivo é sempre ajudar o clube. Sou funcionário, vou tentar dar meu melhor como lateral, volante ou meia – disse.

Leia mais

Com edema na coxa direita, Barrios está fora dos próximos dois jogos do Grêmio

Com coletivo entre reservas e transição, Grêmio se reapresenta

Até agora, contratações feitas pela dupla Gre-Nal deixam a desejar



Apesar da queda de rendimento do Grêmio, Ramiro defendeu o desempenho da equipe. Segundo o meia gremista, o problema em 2017 são os resultados que deixarem de acontecer.

- A gente peca por comparar com o time e os resultadores de 2016. O time está modificado em mais de 50%, então é um começo de trabalho com outras pelas. Isso muda muito. Estamos encontrando dificuldades, é normal. Fazemos bons jogos, mas não conseguimos os resultados - comentou Ramiro

Acompanhe o Grêmio através do Gremista ZH. Baixe o aplicativo:



App Store

Play Store

*ZHESPORTES