Nova goleada faz Grêmio despencar na tabela do Brasileirão feminino

Em queda

O Grêmio segue em queda no grupo 1 do Brasileiro de Futebol Feminino.



Na noite de quarta-feira, a equipe treinada por Patrícia Gusmão perdeu por 4 a 0 para o Iranduba-AM, em jogo realizado em Manaus e despencou para a sexta posição na tabela.



O time teve Renata; Daia (Jissele), Ninja, Thiellen e, Elaine; Jaqueline, Shaiane, Carol Gomes (Carol Dallazen) e Beta; Karina e Tati (Ariane).



Foi a segunda goleada sofrida pela equipe. Domingo, o Grêmio havia perdido por 5 a 0 para o Corinthians, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

O início da campanha foi promissor. Na estreia, o Grêmio havia vencido por 1 a 0 o Vitória de Santo Antão-PE, no CT Hélio Dourado. Na segunda rodada, empatou em 1 a 1 com o Sport, em Recife.



A recuperação é esperada para segunda-feira, dia 3, no jogo contra o Audax, em Osasco, às 18h, com transmissão do Sportv.



Vitória-PE, São Francisco-BA e Kindermann completam o grupo do Grêmio na competição.