Novo Hamburgo x Grêmio: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

O Grêmio enfrenta o Novo Hamburgo, nesta quara-feira, pelo Gauchão. Confira abaixo todas as informações para acompanhar a partida:

Quarta-feira, 21h45min, 22/3, no Estádio Do Vale



— ZH Esportes acompanha o jogo em tempo real.

— Siga a narração torcedora pelo app Gremista ZH: App Store e Google Play

— O canal Premiere transmite ao vivo.



— A Rádio Gaúcha abre a jornada esportiva às 20h10min.

Torcida do Novo Hamburgo R$ 50; idosos e estudantes R$ 25; cadeira R$ 100 e visitante R$ 50.

NOVO HAMBURGO

Matheus; Renan (Angelo), Julio Santos, Pablo e Assis; Amaral, Jardel, Preto, Juninho e Branquinho; João Paulo.

Técnico: Beto Campos

GRÊMIO

Léo (Grassi); Léo Moura, Thyere, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jaílson, Michel, Ramiro, Lincoln e Pedro Rocha; Luan.

Técnico: Renato Portaluppi

Daniel Bins, auxiliado por Leirson Martins e Tiago Diel.

– O Novo Hamburgo, líder do Gauchão, após duas derrotas em sequência, tenta manter sua boa fase na competição nesta quarta-feira na partida contra o Grêmio.

– Sem repetir as boas atuações da campanha do Penta da Copa do Brasil, o Grêmio foi vaiada na Arena após o empate com o Veranópolis na última rodada. Sem contar com Barrios para esta quarta-feira, o técnico Renato Portaluppi aposta no mistério da sua escalação para tentar vencer o líder da competição.

172 jogos

124 vitórias do Grêmio (429 gols)

16 vitórias do Novo Hamburgo (156 gols)

32 empates

