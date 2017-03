O caminho para o tri: confira o guia da Copa Libertadores 2017

Especial

O caminho do Grêmio até o tri não começa dos mais espinhosos, o que não significa que será fácil. O grupo com Zamora-VEN, Deportes Iquique-CHI e Guaraní-PAR pode não ser dos mais assustadores, mas a trajetória na competição, que passa a durar até o fim do ano em 2017, deve reservar obstáculos complicados mais adiante.

Há os reforçados Palmeiras e Flamengo, o Atlético-MG de Roger Machado e os outros brasileiros. O Atlético Nacional-COL quer defender seu título e o River Plate de Marcelo Gallardo tem conquistado taças importantes desde que o técnico assumiu.

Dos mais cotados às possíveis surpresas, veja o que vem pela frente na fase de grupos, que começa nesta semana.



Foto: Arte / ZH

* ZH Esportes