"O Grêmio não precisa contratar goleiro reserva", diz Danrlei

Voto de confiança

O time mais vitorioso montado pelo Grêmio nos últimos anos começava pela segurança e carisma de Danrlei.



Entre 1993 e 2003, o atual deputado federal do PSD conquistou 12 títulos, entre eles Copas do Brasil, um Brasileirão e uma Libertadores.



Reconhecido como um dos maiores goleiros da história do clube, ele sai em defesa de Bruno Grassi e Leo, os dois reservas de Marcelo Grohe, que ainda despertam desconfiança entre os torcedores.



"É preciso ritmo de jogo", defende Danrlei.



Como você analisa as críticas que são feitas aos goleiros reservas do Grêmio?

O lance de Bruno Grassi não assisti, estava em uma reunião em Brasília. Vi o gol que Leo sofreu contra o Veranópolis. Ele me pareceu um pouco ansioso naquele chute. Coisas da idade, vai na ânsia de fazer a defesa. Tinha que aguardar um pouquinho, ver onde a bola quicaria e tomar a decisão final. Aquilo me doeu também. Mas ele ainda é um menino.



Grassi tem sido muito criticado pelo gol sofrido contra o São Paulo de Rio Grande ...

Mas, no Brasileirão passado, ele mostrou ser uma boa opção quando precisaram dele. Precisa de uma nova chance. Essas bolas de hoje são muito leves, ele pode ter sido atrapalhado. Não sei, não vi o lance. Falhou, falhou, não dá para dizer que, por um lance, não serve mais.



É muito complicado para um goleiro ser chamado na emergência, quando o titular se lesiona?

É muito difícil entrar sem estar com ritmo de jogo. Na minha época, sempre falei muito sobre isso com o Murilo (um de seus reservas na década de 1990). Dá cinco jogos para o cara para ter uma ideia real da sua condição. Você entra sem ter sequência, vem um pombo sem asa e te arrebenta.



Na prática, o que mais atrapalha o goleiro reserva?

Ele não treina normalmente com a zaga. Tem uma condição diferente dos jogadores de linha. Esses são chamados com mais frequência. Goleiro só é chamado quando o titular se machuca. O técnico não vai queimar uma substituição e colocá-lo no andamento do jogo para dar ritmo de jogo.



É preciso contratar outro goleiro para a segunda fase da Libertadores?

Não precisa contratar goleiro reserva. Não dá para pegar um lance pontual e crucificar. É preciso testar o goleiro reserva em jogos-treinos contra outras equipes. Não apenas nos treinamentos. É isso que dá uma ideia mais real de jogo.