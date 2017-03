Odorico Roman elogia Léo Moura: "Está acima da expectativa"

Satisfeito

Foi o vice de futebol do Grêmio, Odorico Roman, quem apresentou Léo Moura em janeiro. Passados dois meses, o dirigente é só elogios ao lateral-direito que nesta quarta-feira garantiu o empate da equipe com o Novo Hamburgo:



— Está acima da expectativa. Esperávamos um desempenho de alto nível dele, mas está ultrapassando isso. Muito, muito bom, dois gols (em nove jogos) e vem fazendo partidas em altíssimo nível.



Por outro lado, Odorico observou que a equipe ainda precisa evoluir. Mas mostrou convicção de que isso acontecerá:



— O time está sofrendo muita mudanças e isso reflete no desempenho. Nossa expectativa é que daqui um mês, 40 dias, o time seja outro.



