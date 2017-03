Para acabar com sequência sem vitórias, Grêmio encara o Juventude

Gauchão

Para encerrar a sequência de quatro empates e voltar a vencer no Gauchão, o Grêmio contará com o reforço de Bolaños contra o Juventude neste sábado. Suspenso pelo terceiro amarelo na seleção equatoriana, o meia desembarcou na tarde de sexta-feira em Porto Alegre e está concentrado para enfrentar o Ju.



Outro reforço que Renato deve ter é o goleiro Marcelo Grohe, recuperado de lesão muscular, que também foi relacionado. Com Edílson de volta, o técnico deixou em aberto a disputa pela lateral direita com Léo Moura.



— O problema já está resolvido na minha cabeça. Vocês vão saber o que foi decidido 45 minutos antes do jogo — despistou.



O treinador também comentou sua opção em antecipar a concentração para o jogo com o Juventude. Desde o final da tarde de quinta-feira, os jogadores estão hospedados no Hotel Deville, na zona norte da Capital, de onde só saíram na tarde de sexta-feira para o treino na Arena, que foi fechado à imprensa.



— O jogador precisa de descanso, boa alimentação e horas de sono para se recuperar. Muitos perdem o hábito do horário de dormir e se alimentam mal. Nem todos são os profissionais que deveriam ser. Não foi castigo nem nada, tanto que no domingo vou dar folga a eles — explicou o treinador.



No Juventude, o técnico Gilmar Dal Pozzo terá desfalques importantes. Por conta de questões físicas, o técnico poupará o atacante Taiberson, o zagueiro Micael e os volantes Vacaria e Sananduva - este último ficará no banco e poderá ingressar no segundo tempo. Outra ausência é o lateral-esquerdo Pará, que abre espaço para o ex-gremista Bruno Collaço. Para o técnico Gilmar Dal Pozzo, o jogo será uma decisão, tanto para o Grêmio, quanto para o Juventude.



— Eles concentraram quinta, o que demonstra a maneira como estão encarando o jogo. Eles precisam muito da vitória para retomar a confiança. A gente, também. Estamos vindo de duas derrotas. Precisamos pontuar. Mas, antes disso, precisamos fazer um grande jogo — observa Dal Pozzo.



