Para Bolzan, grupo do Grêmio "não deve nada" para os concorrentes na Libertadores

Confiante

Após a vitória sobre o Zamora-VEN na estreia gremista na Libertadores, o presidente Romildo Bolzan falou sobre as perspectivas da equipe para a sequência da competição. De acordo com a avaliação do dirigente, o Grêmio tem grupo tão qualificado quanto qualquer um de seus concorrentes.

— O Grêmio tem um grupo autossuficiente e suficiente para encarar qualquer competição. Hoje não tínhamos um jogador do peso do Geromel, mas o Thyere veio e deu conta do recado. As substituilções foram de peso: Lucas Barrios, Everton, Fernandinho. O Grêmio tem grupo que não é nem mais nem menos do que ninguém na Libertadores, em relação aos brasileiros pelo menos. Vamos ver se aparece alguém de fora. O Grêmio está no mesmo nível dos demais. Não está devendo nada para ninguém — destacou, antes de completar:

— Os brasileiros são times que vão disputar o campeonato. No ano passado, tecnicamente, logo se viu que o Atlético Nacional estava acima da média. Não sei se o Atlético Nacional vai manter esse nível. Todos vão fazer enfrentamentos cujo nivelamento dos jogos será na vontade, como aconteceu aqui. O Zamora tem bons jogadores e tem um time equilibrado. O que vai definir é essa capacidade. O Grêmio tem de ter essa capacidade de colocar sangue na ponta da chuteira.

Bolzan não descartou a possibilidade de buscar reforços após o fim da fase de grupos.

— No primeiro momento, íamos enfrentar essa fase da Libertadores com este plantel e com a perspectiva de reforçar adiante. Buscamos os reforços agora por conta das lesões. Permanece o raciocínio de, ao fim dessa fase, reavaliar o plantel e ver onde podemos investir. O Grêmio trabalha com a hipótese de reforço do plantel para a fase seguinte — concluiu.

