Preparador físico do Grêmio, Rogerinho é convocado para a Seleção: "Alegria muito grande"

O Grêmio tem mais um representante na Seleção Brasileira. Nesta terça-feira, Rogério Dias, preparador físico do clube, foi convocado para integrar a delegação nos dois próximos jogos das Eliminatórias, contra Uruguai e Paraguai.



Nesses dois jogos pela Seleção, Rogerinho, como é chamado, irá trabalhar ao lado de Fábio Mahseredjian. Existe possibilidade de o profissional ter continuidade no grupo após os dois compromissos.



Em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, Rogerinho explicou como surgiu o convite:



— Houve um primeiro contato quinta à noite. O Edu Gaspar, coordenador, me ligou convocando e antes já havia ligado para o Romildo, para consultar, e ele avalizou e me liberou para acompanhar a Seleção — falou. — Foi uma surpresa e alegria muito grande fazer parte desse projeto visando a Copa da Rússia — completou, acrescentando que não esperava alcançar tão cedo este objetivo.



Rogério Dias assumiu a preparação física do Grêmio em 2015. Na entrevista à Rádio Gaúcha, disse que espera aprender novas culturas e métodos neste novo ambiente, que não afetará sua sequência no Tricolor.



