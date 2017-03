Primeira mulher a ter o nome publicado no BID pelo Grêmio, Renata comemora: "Fiquei honrada"

Vez delas

A terça-feira não sairá mais da história do Grêmio nem da goleira de 32 anos que, agora, veste a camisa tricolor. Renata Armiliato é a primeira mulher a ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) pela equipe gremista. O processo é sinal de que a jogadora está apta para atuar em partidas oficiais da CBF, inédito até hoje futebol gaúcho. Renata estreará em um "clube de camisa", como elas mesmas se referem a um time de tradição, neste às 15h deste domingo, no Brasileirão, diante do Vitória, de Pernambuco:

– Vi que estavam fazendo a nossa inscrição na CBF. Fiquei honrada em ser a primeira mulher. Está na história – comemora a moradora de Caxias do Sul.



Leia mais:

Grêmio oficializa a contratação de Bruno Rodrigo



Assim como a maioria das jogadoras gaúchas, Renata alimentou o sonho de viver do futebol. Conseguiu apenas por dois anos, quando morou na Espanha e Portugal jogando futsal. Depois, apostou na Arquitetura e Urbanismo, em 2012, em busca de uma profissão rentável e que pudesse ser conciliada com a paixão de jogar bola. Funcionou.



– Vejo a data dos jogos e dos treinos e me ajusto, falo com os clientes e está tudo certo. Eles sabem que jogo futebol – conta a goleira, que viaja da Serra até Porto Alegre ao menos duas vezes na semana para os treinos.

Foto: Reprodução / CBF

De forma emergencial, o Grêmio, em parceria com a Associação Gaúcha de Futebol Feminino, buscou a Seleção Gaúcha para representar a equipe tricolor na competição nacional. É o primeiro passo do Grêmio para as novas normas do Profut e Conmebol. A partir de 2019, para participar de competições oficiais da CBF e da entidade sul-americana, haverá a exigência de ter base e time principal de mulheres.

– Tudo o que vira lei, favorece. Tanto para um lado quanto para o outro. Para o feminino, óbvio, que foi muito bom. É uma coisa que estamos lutando há anos. É um leque de marketing esportivo que poderia estar trazendo muita mulher para campo e os clubes parecem que fecham os olhos. Eu espero que o projeto siga em frente, só tem a fortalecer o futebol.

O Grêmio estreia na competição feminina às 15h deste domingo, no CT de Eldorado do Sul, onde funciona a base tricolor. A partida é aberta ao público.



* ZHESPORTES