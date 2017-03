Provocações aumentam procura de gremistas por ingressos no Gre-Nal

Clássico na Arena

Uma Arena lotada e com provocações no lado dos gremistas. Esse será o cenário fora de campo para o Gre-Nal. Até agora, 29 mil ingressos foram vendidos. A procura aumentou diante da promessa de cânticos lembrando o rebaixamento do Inter no Brasileirão e a projeção de público é cada vez maior na manhã do jogo.

De acordo com o presidente da Arena, Marcelo Jorge, o estádio terá de 45 a 47 mil pessoas presentes. O acréscimo é de 2 a 3 mil em relação ao que estava sendo calculado antes. Mesmo adotando cautela, o Grêmio acredita que a procura aumente ainda mais e que o Gre-Nal supere a marca dos 50 mil.

Nessa sexta-feira, o próprio Grêmio entrou no clima das provocações. Com a frase "Ão, ão, ão, amanhã tem Gauchão", o clube chamou a torcida para o clássico através de seu Twitter oficial. A partir disso, a mobilização dos torcedores cresceu nas redes sociais.

Para que a "flauta" não cause algum episódio de violência, os dois clubes e o Ministério Público lançaram campanha pela paz no Gre-Nal. A fiscalização será maior para evitar confusões na Arena.