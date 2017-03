Renato cobra atenção do Grêmio para a próxima fase do Gauchão: "O campeonato começa agora"

Puxão de orelhas

Após a derrota para o São Paulo-RG, Renato Portaluppi analisou a partida da sua equipe. Com muitos reservas em campo, o técnico não gostou do desempenho. Confira o que disse Portaluppi:

Atuação

"Tem horas que precisamos dar um descanso para quem vinha jogando. Sabíamos que o jogo seria feio. Mas o Grêmio já tinha feito a parte dele, o campeonato começa agora. Procurei botar uma equipe diferente. Infelizmente, em uma falha nossa sofremos o gol. Que sirva de exemplo".

Exemplo que pode ser tirado

"O espírito de luta aconteceu. A equipe lutou bastante, é isso que eu quero ver".

Destaques do jogo

"Não gosto de falar de a,b ou c. Eu dou oportunidade para todos, conheço todos os jogadores. Não é por uma partida que vá mal ou bem que irá mudar".

Bruno Grassi

"Falhar todos falham. Conversei com ele, tentei colocoar o Grassi para cima. No futebol falhas acontecem. É importante dar força para o companheiro, todos têm chance de falhar. Infelizmente acontece. Aconteceu na hora certa, pior seria se fosse em uma semifinal e nós ficarmos fora".

Bressan

"A confiança no Bressan é total. Assisti o jogo em que ele saiu muito criticado, e ele não teve culpa. O Bressan foi vice campeão brasileiro comigo em 2013. Se cada jogador que tiver uma falha for afastado, vamos precisar de um grupo com 120 jogador. Tem toda a minha confiança".

