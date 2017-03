Renato comemora estreia do Grêmio com vitória na Libertadores: "Aproveitamos as oportunidades"

Satisfeito

O técnico Renato Portaluppi comemorou a vitória na estreia do Grêmio na Libertadores. Com o 2 a 0 feito sobre o Zamora, o clube gaúcho assumiu a liderança do grupo 8. Confira o que disse o treinador sobre o jogo:

Sobre a partida:

"Nosso grupo é bom, é grande. Vou destacar que Libertadores é muito difícil, Estrear fora de casa com uma vitória por dois gols é muito bom. Agora é recuperar os jogadores e já pensar no próximo jogo, quando vamos enfrentar o Brasil-Pel".

Pontos positivos e negativos da partida

"Não gostei dos cochilos, o adversário criou algumas chances. Foi a mesma coisa que aconteceu no Gre-Nal. Conversei com eles no intervalo e corrigimos. A parte boa é que mesmo com os desfalques, nos comportamos bem. Aproveitamos as oportunidades e fizemos dois gols. O adversário teve que sair e deixou espaços".

Intervalo sem jogos na Libertadores

"Meu grupo está preparado para jogar a qualquer hora. O bom de termos este tempo até o próximo é que ganhamos um prazo maior para recuperar os nossos jogadores".

Atuações de Léo Moura e Ramiro

"Sempre que trazemos um jogador, é para nos ajudar. Tivemos confiança quando o Léo Moura chegou. Hoje nos ajudou bastante. O Ramiro também vem se destacando, mas não gosto de citar individualmente. O grupo todo esteve bem. Conseguimos uma bela vitória fora de casa".

Atuação do Zamora

"Nos incomodaram no primeiro tempo, tiveram duas boas oportunidades. Felizmente, para nós, não fizeram o gol. No segundo tempo eles nos incomodaram.um pouco Investiram bastante com seus jogadores rápidos".

