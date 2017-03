Renato fecha treino e esconde time que enfrentará Veranópolis na Arena

Mistério tricolor

No último trabalho do Grêmio antes do confronto contra o Veranópolis pelo Campeonato Gaúcho, o técnico Renato Portaluppi repetiu a estratégia da véspera e fechou a atividade novamente. O treino da manhã deste sábado (18), teve uma primeira parte sem a presença da imprensa, quando o treinador acertou os últimos detalhes no time, que estará modificado em relação aos últimos jogos.

Na sequência, o acesso foi liberado, porém os jogadores já participavam de um recreativo, sem indícios da formação da equipe que começará o jogo na Arena.

A mudança no time se dá por conta da ausência de Bolaños. O atacante está suspenso para esta partida e ainda ficará de fora dos próximos três jogos, pois estará a serviço da seleção do Equador.

A tendência é que Lucas Barrios entre no time, e Luan seja recuado para a posição do equatoriano. A confirmação, porém, só se dará momentos antes de a bola rolar. Renato só adiantou que Léo ganhará uma sequência no gol, já que o titular Marcelo Grohe sofreu um edema muscular na coxa direita.

O time mais provável para enfrentar o Veranópolis tem: Léo; Léo Moura, Rafael Thyere, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jailson, Michel, Ramiro, Luan e Pedro Rocha; Lucas Barrios.

O jogo é um confronto direto por posição na tabela. Atualmente, o Grêmio é o segundo colocado com 12 pontos, à frente do time da Serra, terceiro, pelos critérios de desempate. O líder é o Novo Hamburgo, com 18 pontos.

