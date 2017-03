Renato fecha treino e mantém mistério sobre substituto de Lucas Barrios contra o Novo Hamburgo

Segredo

O técnico Renato Portaluppi tem pelo menos três boas alternativas para compor o ataque do Grêmio, no jogo desta quarta, contra o Novo Hamburgo. Sem contar com o atacante Lucas Barrios, lesionado, o treinador definiu a equipe nesta terça à tarde, em um trabalho com portões fechados. Os meias Gastón Fernández e Lincoln e o atacante Everton despontam como os principais candidatos à vaga do argentino.



Se Renato optar por um dos meias, Luan voltará a atuar como falso 9, sendo o homem mais avançado do ataque. Nesta hipótese, o garoto Lincoln, promessa que ainda não deslanchou no clube, e o argentino Gastón Fernández, uma das contratações feitas para a temporada, disputam a condição de responsável articulação.

Uma opção um pouco menos provável é a utilização do atacante Everton na vaga de Barrios. Seria a oportunidade de Renato finalmente colocar em prática um plano já revelado no ano passado, de testar o jovem como centroavante, atuando mais perto da área. Nesta hipótese, Luan permaneceria como meia, a exemplo do jogo contra o Veranópolis.

O provável Grêmio para o jogo contra o Novo Hamburgo terá: Léo Jardim; Leo Moura, Rafael Thyere, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jaílson e Michel; Ramiro, Lincoln (Gastón Fernández) e Pedro Rocha. Luan.

Também estão relacionados o goleiro Bruno Grassi, o zagueiro Bressan, os laterais Leonardo Gomes e Cortez, os volantes Kaio e Arthur e os atacantes Ty Sandows, Fernandinho e Everton.

