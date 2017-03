Renato mantém mistério sobre presença de Barrios no Gre-Nal

Nada de dicas

O Grêmio vai mantér o mistério a respeito de Lucas Barrios para o Gre-Nal 412. Após o treino desta sexta-feira, Renato Portaluppi falou sobre a preparação para o primeiro clássico do ano e disse que já está com o time montado e pronto – mas não vai revelar, até pouco antes do jogo, se o paraguaio fará sua estreia neste sábado.

– O mistério é para vocês. Na minha cabeça, o time está pronto. Treinamos tudo que poderíamos ter treinado. O time está bem preparado, agora é chegar lá e executar. Qual time vai começar? Quarenta e cinco minutos antes vocês vão saber. Na minha cabeça nunca teve mistério, é para vocês. Amanhã joga o time que eu sempre tive na minha cabeça – explicou.

Leia mais:

Confira 7 coisas que você precisa saber sobre o Gre-Nal

Grêmio provoca Inter em chamada para o Gre-Nal: "Ão, ão, ão, amanhã tem Gauchão"

Grêmio faz último treino antes do Gre-Nal e não dá indícios sobre escalação de Barrios



Renato escondeu o time, mas não sua satisfação por contar com o atacante no grupo. O treinador elogiou a contratação e disse que Barrios acrescenta no leque de opções para o Grêmio.

– É fundamental ter um jogador deste gabarito. Podemos jogar com ele, ou então sem ele, em outro esquema. É um jogador consagrado, que por onde passa faz gols, de seleção. É outra opção que eu tenho. É sempre bom ter plano B e plano C. Se você só tem um plano, é facilmente dominado.

Questionado sobre o que pensa da possibilidade de o Inter não ter D'Alessandro no clássico, Renato fugiu de qualquer polêmica.

– Isso é problema do Inter. Tenho problema suficiente aqui. Independente dele, meu time está preparado. Treinamos bastante, em todos os sentidos. Temos respeito ao nosso adversário, mas dentro da Arena vamos nos impor. Sabemos o quanto o Gre-Nal é importante e vamos jogar para ganhar – completou Renato.

Acompanhe o Grêmio através do Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store

Play Store

*ZHESPORTES