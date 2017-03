Renato mantém rotina de portões fechados, e time que enfrenta o VEC é desconhecido

Segredos

É com mistério que o Grêmio se prepara para a abertura das quartas de final do Gauchão. Renato Portaluppi fez, com portões fechados no CT Luiz Carvalho, todas as experiências para o jogo contra o Veranópolis, domingo, às 16h, no Estádio Antonio David Farina.

O argentino Lucas Barrios participou do trabalho, mas não deve ser escalado. O mais provável é que o técnico repita maior parte da escalação da goleada contra o Juventude. Neste caso, Edílson será o lateral-direito, Ramiro atuará como volante ao lado de Maicon, enquanto Léo Moura seguirá no meio.

Certeza, por enquanto, só quanto ao retorno de Geromel e Maicon, afastados por lesão desde o início do mês. O atacante peruano Beto da Silva, que ainda levará pelo menos um mês para poder jogar, fez apenas corridas no entorno do gramado.

Ainda haverá outro treinamento na manhã deste sábado, no CT Luiz Carvalho. No início da tarde, a delegação irá viajar para Nova Prata, onde fica concentrada para o jogo contra o Veranópolis.

*ZHESPORTES