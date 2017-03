Renato põe em prática ideia de 2016 e indica nova maneira de escalar Everton no Grêmio

Novo centroavante

O atacante Everton deve mudar de função no Grêmio. Acostumado a atuar pelos lados do campo, o jovem de 21 anos será aproveitado a partir de agora mais perto da área, quase como um centroavante.

O técnico Renato Portaluppi acredita que ele é o atleta do grupo mais parecido com Lucas Barrios em características.

— Tive uma conversa séria com o Everton uns dias atrás. Ele, por incrível que pareça, é o que mais se assemelha ao Barrios. Temos que ter alguém ali para incomodar o zagueiro, o Luan não sabe jogar ali. Jogando bem ou não, ele briga o jogo inteiro. As oportunidades estão ai, resta aproveitar — explicou o treinador, após o empate com o Novo Hamburgo.

Enquanto Lucas Barrios estiver lesionado, a tendência é que Everton atue naquela função, como ocorreu na partida desta quarta, no Estádio do Vale. Depois, o garoto deverá disputar posição com o paraguaio.

Desde 2014, quando foi lançado pelo técnico Enderson Moreira, o atleta costumava atuar pela beirada. No ano passado, por exemplo, o jogador geralmente disputava posição com Pedro Rocha, aberto no lado esquerdo, entrando regularmente nas partidas.

A ideia de posicionar Everton de forma mais avançada não é nova. Em 2016, Renato já havia dado sinais em algumas entrevistas desta intenção de mudar a maneira de escalar o atacante.

O garoto está com o moral elevado no Grêmio, especialmente depois de marcar gols importantes no título da Copa do Brasil, contra Palmeiras e Atlético-MG.

