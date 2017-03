Renato revela busca por zagueiro para a Libertadores: "Um que seja à altura do grupo do Grêmio"

Obstáculos

O zagueiro Pedro Geromel está fora da estreia do Grêmio na Libertadores por conta de uma fratura na costela. É mais um problema para o técnico Renato Portaluppi, que terá que montar um time bastante diferente em relação ao que venceu a Copa do Brasil no fim do ano passado — Edílson, Maicon e Douglas estão machucados, enquanto Walace foi negociado com o Hamburgo.

Renato conversou com a diretoria e revelou que o Grêmio buscará contratar um zagueiro ainda nesta terça — a tempo de inscrevê-lo na fase de grupos da Libertadores. Atualmente, o grupo conta apenas com Geromel, Kannemann, Rafael Thyere e Bressan.

— A gente sempre procura um que seja à altura do grupo do Grêmio. Não está fácil encontrar. A gente vem tentando há bastante tempo. Agora, chega numa reta final e não tem tanta escolha. Tem que procurar um que vá se adaptar ao grupo, e fazer com que ele venha, se adapte e dê conta quando necessário. Os homens estão lá, vamos ver se a diretoria consegue ainda hoje (terça) para inscrevê-lo — relatou o treinador.

Para Renato, a falta de entrosamento é a principal preocupação para o jogo contra o Zamora, na quinta-feira.



— (Série de lesões) Sempre atrapalha, porque a gente vem perdendo jogadores a cada rodada. Jogadores importantes. Atrapalha muito no entrosamento da equipe. São jogadores respeitados pelo adversário. É importante você ter uma força máxima possível. A gente está com 40% da equipe que acabou o ano. Confio em todos os jogadores que estão no campo, mas o entrosamento me preocupa um pouco, porque a cada rodada colocamos um ou dois jogadores diferentes em campo, e isso atrapalha o trabalho — analisou o treinador, em coletiva de imprensa antes do embarque para a Venezuela.

Geromel ficará de fora do time por pelo menos duas semanas, mas o prazo exato do retorno ainda é desconhecido. A esperança gremista é que ele tenha condições para o jogo da segunda rodada, contra o Deportes Iquique, no dia 11 de abril.

O Grêmio deve ir a campo na quinta com: Marcelo Grohe; Léo Moura, Rafael Thyere, Kannemann e Marcelo Oliveira; Michel, Jailson, Ramiro, Bolaños e Luan; Barrios (Pedro Rocha).

