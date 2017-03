Rescisão sai no BID, e Barrios deve reforçar o Grêmio no Gre-Nal 412

Mais próximo

O Grêmio deve, sim, contar com Lucas Barrios no Gre-Nal 412. O centroavante teve sua rescisão com o Palmeiras publicada no Boletim Informativo Diário da CBF no início da tarde desta quinta-feira e, até o final do dia, deve ser registrado na entidade como jogador do clube gaúcho.



Com a rescisão com o Palmeiras homologada, o Grêmio já tem preparada toda a documentação para entrar com o pedido de inclusão de Barrios no BID, o que ocorre já no início da tarde desta quinta-feira.



Depois da publicação do nome de Barrios no BID, o Grêmio terá de incluir o centroavante na lista do Gauchão. Com dois nomes em aberto na relação, que tem limite de 32 atletas, não haverá necessidade de substituição.

Publicada no BID a rescisão de Lucas Barrios com o @SEPalmeiras: pic.twitter.com/XFPUWoTsUp — Rede do Futebol (@RededoFutebol) March 2, 2017

A inscrição ocorre com um simples envio da lista atualizada por e-mail ao departamento de registro da Federação Gaúcha de Futebol, que deve ser realizado até às 18h de sexta-feira. Ou seja: 24h antes do início do Gre-Nal.



