Rodrigo Oliveira: três razões para o Grêmio acreditar em uma melhora de rendimento no próximo mês

O desempenho do Grêmio no Gauchão não vem agradando. Afinal, a equipe já vem de quatro empates consecutivos. No entanto, tanto o técnico Renato Portaluppi quanto os dirigentes veem vários motivos para acreditar que o rendimento em breve vai melhorar.



Analisando as últimas entrevistas do treinador e do vice de futebol Odorico Roman, o blog Gre-Nal listou os três principais motivos que são um alento para o Grêmio crer que o futebol do time vai evoluir nas próximas semanas.

1) Postura dos adversários

Vários times do Gauchão jogam muito retrancados, o que vem provocando dificuldades. Na fase quente do Estadual, no Brasileirão e na Libertadores, os adversários tendem a jogar mais abertos, dando mais espaços.

— Prefiro sempre enfrentar grandes equipes do que equipes de porte médio, pois os grandes times jogam e deixam jogar. No Campeonato Gaúcho, as equipes procuram achar o gol e se defendem o tempo todo, aí fica difícil de penetrar. Fica quase um ataque contra defesa — explica Renato.



2) A falta momentânea de "fazedores de gol"

Chutes de média e longa distância e a presença de um "camisa 9" costumam ser boas estratégias para furar retrancas. Como os reforços contratados que têm a boa finalização como característica estão lesionados, o Grêmio entende que as dificuldades atuais são as mesmas enfrentadas no ano passado.

— O jogo (empate contra o Novo Hamburgo, na última quarta) mostrou talvez o Grêmio de 2016, quando se dizia que o time tinha dificuldades por não ter um finalizador. Nós trouxemos Barrios, Beto da Silva, Gastón e Jael e nenhum deles estava em condições. O Gastón ficou no banco, mas ainda está entrando aos poucos. No momento em que esses jogadores retornarem, o Grêmio vai fazer mais gols", aposta o vice Odorico Roman.

3) Alto número de desfalques

Não são apenas os finalizadores que estão fora. Nos últimos jogos, Marcelo Grohe, Edílson, Pedro Geromel e Maicon, atletas importantes no esquema de Renato, não atuaram por conta de lesões. O problema maior é o meia Douglas, que só volta no segundo semestre.

— Nós perdemos jogadores importantes. O time está sofrendo muitas mudanças e isso se reflete no desempenho. A nossa expectativa é que, daqui a um mês ou 40 dias o time vai ser outro — acredita Odorico.

Renato também aposta que, quando o grupo estiver todo à disposição, o time vai deslanchar.

— O time está tendo desconto na hora certa. Na hora que precisar, todo mundo vai estar de volta. Pode ter certeza que na "hora h" o Grêmio será o Grêmio do ano passado — diz o técnico.

