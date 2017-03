Suspenso no Equador, Miller Bolaños pode antecipar volta ao Grêmio

Antes do esperado

O Grêmio pode contar com a volta de Miller Bolaños antes do esperado. O meia, que foi titular na derrota do Equador para o Paraguai, pelas Eliminatórias, recebeu o terceiro cartão amarelo e não enfrentará a Colômbia, na próxima terça-feira, pelas Eliminatórias.



Como a partida desta quinta-feira ocorreu em Assunção, no Paraguai, não se descarta que Bolaños possa voltar a Porto Alegre ainda nesta sexta-feira. Neste caso, apesar do desgaste pela viagem, é possível que o equatoriano fique no banco de reservas contra o Juventude, neste sábado, na Arena, pelo Gauchão.



Inicialmente, Bolaños desfalcaria o Grêmio por três jogos - número que aumentou para quatro com a suspensão no jogo com o Veranópolis. Um, já ocorrido, foi no empate com o Novo Hamburgo, na quarta-feira. O outro seria o contra o Juventude, neste sábado, além do São Paulo-RG, na próxima quarta.

27' Miler Bolaños recibe cartón amarillo, se pierde el compromiso ante Colombia.#TodosSomosSelección — F.E.F. (@FEFecuador) March 23, 2017

Com a volta do equatoriano, Renato ganharia mais uma opção para compor seu meio-campo. Repleto de desfalques, o treinador teve de recuar Luan para a linha do meio-campo para suprir a ausência de Bolaños. Contra o Juventude, a tendência é de que Luan siga no meio, tendo Everton mais avançado no ataque.



