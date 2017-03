Técnico do Zamora elogia Grêmio antes da estreia: "É o favorito"

Por dentro

O Zamora será o primeiro adversário do Grêmio na Copa Libertadores 2017. E o time venezuelano está bem preparado para enfrentar o Tricolor. Em entrevista ao programa Estúdio Gaúcha desta segunda-feira, Francesco Stifano, técnico do clube de Barinas, demonstrou conhecer bem o seu adversário da próxima quinta-feira e elogiou o time de Renato Portaluppi.

– Nos preparamos bem para enfrentar a Libertadores. Mas claro que o Grêmio é o favorito. Já foi campeão, é uma equipe que terminou bem o ano passado e trouxe jogadores importantes, como Léo Moura e Lucas Barrios. Conhecemos bem o Grêmio, com Maicon, Pedro Rocha, Fernandinho, Everton, Luan. Estamos cuidando há tempos, vendo o Gauchão – explicou o venezuelano.

Leia mais:

Guia da Libertadores 2017: conheça os clubes que estão na disputa pela América

Com Zamora mapeado, Grêmio inicia nesta terça viagem de 7 mil quilômetros até a Venezuela

"Informações que temos não são muito completas", diz Bolzan sobre o Zamora



Com apenas 36 anos, Stifano, nascido em Caracas, é um dos técnicos mais jovens da Libertadores. Ele falou sobre o seu trabalho à frente do Zamora e destacou que observa muito os rivais para planejar seu esquema de trabalho para as partidas.

– Sabemos que o Grêmio é uma grande equipe, com jogadores rápidos pelos lados do campo. Perdeu Douglas, lesionado, mas ainda tem Luan. Empatou com o Inter em um grande jogo. Nós nos preparamos para enfrentar as virtudes do Grêmio, buscamos conhecer bem o clube desde a Copa do Brasil. Analisamos os seus zagueiros bons no jogo aéreo. É um time muito completo, que controla o ritmo de jogo, e teremos de fazer um jogo quase perfeito para ter sucesso na estreia.

Stifano destacou que as armas do seu time são fruto da organização tática e do trabalho feito desde a sua chegada a Barinas, há um ano e meio, para tentar a classificação no Grupo 8, que também conta com Deportes Iquique-CHI e Guaraní-PAR.

– As qualidades do Zamora partem da ordem tática. Não é um futebol vistoso, mas muito rápido, preparado para se defender. Não é a mesma coisa jogar o Campeonato Venezuelano do que jogar a Libertadores. Pegamos um grupo com tradição copeira, e vamos competir. Queremos mostrar um Zamora intenso, que pressione, e vamos tentar fazer uma partida muito ordenada. Somos uma equipe que faz bem as coisas, tem uma forma de jogar. Não sei se é a melhor da Venezuela ou está entre as melhores, mas temos muito claro o que fazer dentro de campo e o que vamos executar – completou.

Foto: Zero Hora / Divulgação