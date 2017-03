Torcedor recupera carteira perdida e elogia funcionários da Arena: "Belo exemplo"

Perdidos e achados

Quando o fotógrafo Silvio Avila entrou em seu carro para deixar a Arena depois da goleada do Grêmio por 4 a 0 sobre o Juventude no último sábado, percebeu que em algum momento do jogo havia perdido a própria carteira nas cadeiras da Arena. Sem ter como retornar, o torcedor gremista deixou para trás dinheiro, folhas de cheque, documentos e cartões. Depois de ir até a madrugada no telefone para minimizar os danos bancários e de fazer boletins de ocorrência, conseguiu entrar em contato com a gestão do estádio. Nesta segunda, recuperou a carteira exatamente como havia deixado — inclusive com todo o dinheiro.

— Foi uma loucura de cancela isso, cancela aquilo. Fui até madrugada ligando para banco, fazendo ocorrência policial. Daqui a pouco, lembrei que tinha talões de cheque, o que me preocupou mais, porque não precisa de senha. Liguei na Arena, mas não tinha expediente. Liguei de novo na segunda e consegui o contato — explicou.

Silvio elogiou o tratamento recebido junto aos funcionários da Arena — que, segundo ele, revelaram que o cuidado com os pertences perdidos é um padrão.



— Ontem (segunda) à tarde, procurei o Maikon, funcionário que haviam me passado o contato. Quando cheguei, ele já perguntou: "Sua carteira é a azul?". Estava na sala dele. Ele disse que tinha talão de cheque, dinheiro, tudo. Me devolveram exatamente como eu havia perdido. O atendimento foi excelente, foram superatenciosos. Ele me contou que já encontraram carteira com muito dinheiro, é um padrão. E ele pareceu muito orgulhoso do trabalho — acrescentou Silvio.

No Facebook, Silvio fez uma postagem para elogiar o tratamento recebido.

"Sábado fui com meus filhos na Arena do Grêmio, assistir a Grêmio x Juventude, perdi minha carteira com CI, CRV, CNH, cartões de banco, de crédito, 2 talões de cheques e dinheiro. Hoje voltei lá, os funcionários da Arena encontraram e me devolveram exatamente como perdi, inclusive com o dinheiro. Que belo exemplo! Obrigado, Arena!", escreveu.

O próximo jogo do Grêmio na Arena ainda aguarda definição. A rodada desta quarta-feira indicará o adversário gremista nas quartas de final do Gauchão — a tendência é que o time de Renato Portaluppi tenha a vantagem de decidir em casa. No dia 5 de abril, os gremistas encaram o América-MG pela Primeira Liga. A estreia em casa na Libertadores será no dia 11, contra o Deportes Iquique, do Chile.