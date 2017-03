Veranópolis x Grêmio: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

Fique por dentro

O Grêmio inicia a disputa com o Veranópolis por um lugar na semifinal do Gauchão. Neste domingo, os dois clubes se enfrentam no duelo de ida das quartas de final. Confira abaixo todas as informações para acompanhar a partida:



Domingo, 16h, 2/4, no estádio Antônio David Farina, em Veranópolis



— ZH Esportes acompanha o jogo em tempo real.

— Siga a narração torcedora pelo app Gremista ZH: App Store e Google Play

— A RBS TV transmite ao vivo.



— A Rádio Gaúcha abre a jornada esportiva às 15h15min.

VERANÓPOLIS

Reynaldo; Vinícius Bovi, Douglas, Zé Roberto e Jadson; Jonatan Lima, Mateus Santana, Eduardinho e Athos; Jean Carlos e Keké (Gustavo)

Técnico: Tiago Nunes

GRÊMIO

Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira;Ramiro, Michel, Léo Moura, Miller Bolaños e Pedro Rocha; Luan.

Técnico: Renato Portaluppi

Anderson Daronco, auxiliado por José Eduardo Calza e Mateus Olivério Rocha



– O Veranópolis aposta no fator local para tentar largar em vantagem na disputa das quartas de final do Gauchão. No jogo da fase classificatória, a equipe do técnico Tiago Nunes conseguiu um empate em 1 a 1 na Arena.

– O Grêmio aposta no mistério para enfrentar o VEC. Com os reforços de Maicon e Geromel, recuperados de lesões, o técnico Renato Portaluppi fechou o treino de sexta-feira para ensaiar a equipe que irá utilizar.

28 jogos

17 vitórias do Grêmio (49 gols)

5 vitórias do Veranópolis (27 gols)

6 empates

Veja também a opinião dos colunistas sobre a dupla Gre-Nal:



David Coimbra



Diogo Olivier



Leonardo Oliveira



Luiz Zini Pires



Wianey Carlet



*ZHESPORTES