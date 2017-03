Vice de futebol do Grêmio reclama da arbitragem do Gre-Nal: "Não gostei"

Críticas

O empate em 2 a 2 no Gre-Nal 412 não passou pela arbitragem, segundo a direção do Grêmio. Mas, ainda assim, os tricolores reclamaram da atuação de Leandro Vuaden. O vice de futebol Odorico Roman disse que o juiz prejudicou o seu clube no clássico.

– Eu não gostei da arbitragem. Não se trata de prejudicar ou beneficiar, mas de alguns lances que demonstram que o padrão não é o de melhor arbitragem do Brasil. Ele voltou uma falta. O Bolaños foi arremessado para fora de campo pelo Dourado e ele nem falta deu. Lances assim, que picotam o jogo. Eu não gostei. Se alguém gostou, está no seu direito. Mas eu não gostei. O resultado não passa (pela arbitragem), mas a atuação me desagradou – disparou Roman.

O dirigente também falou sobre a atuação do Grêmio no Gre-Nal e disse que o Tricolor foi melhor.

– O Grêmio veio da pré-temporada, está crescendo de produção. O jogo de hoje foi o melhor do ano, e entendo que o time está pronto para enfrentar a Libertadores. No meu ponto de vista, tivemos 10 minutos de desatenção e permitimos que o adversário virasse. Depois, o Grêmio reassumiu o jogo. Entendo que por 80 minutos foi melhor, e no primeiro tempo, muito melhor.

O Grêmio estreia na próxima quinta-feira na Libertadores, contra o Zamora, na Venezuela. E, após o anúncio de Gata Fernández, o Grêmio não terá mais reforços para a primeira fase. Roman disse que o Tricolor não conseguirá trazer um zagueiro.

– Não existe mais a expectativa de contratar um zagueiro para a Libertadores – completou o dirigente.

