Vídeo mostra confusão entre torcida do Grêmio e Brigada Militar antes do Gre-Nal 412

Um vídeo mostrando um conflito entre torcedores do Grêmio e a Brigada Militar foi publicado nas redes sociais de uma associação de PMs nesta segunda-feira. As imagens registraram a ação da cavalaria para dispersar uma confusão nas proximidades de uma das rampas de acesso à Arena.



Segundo o comandante do Policiamento da Capital, coronel Jefferson de Barros Jacques, a cavalaria foi acionada após a BM intervir em uma briga em frente a um dos bares próximos ao estádio. Os torcedores afastados se dirigiram a uma das entradas da Arena, mas no caminho tentaram agredir um grupo de brigadianos.

– Eram policias em estágio, a primeira vez que estavam no estádio. Tiveram o contato com a selvageria do torcedor. Foi uma ação de proteção da cavalaria para evitar um conflito com os agentes de segurança que estavam ali – afirmou.

Por ter arremessado garrafas em direção aos policiais, uma pessoa foi detida. Márcio Bressani, titular da Promotoria do Torcedor, afirmou que, no total, 12 ocorrências foram registradas no sábado do clássico Gre-Nal, sendo que a maior parte foi por posse de entorpecentes. Outros dois torcedores foram detidos por afrontas a brigadianos, aceitaram realizar a transação penal, e ficaram impedidos de ir nos próximos jogos do Grêmio na Arena.

