Zagueiro Kannemann tem carro roubado em Porto Alegre

Violência

O domingo de folga do zagueiro Walter Kannemann, após o Gre-Nal 412, terminou tenso para o jogador do Grêmio. Ele foi assaltado em uma esquina próxima ao prédio em que reside, no bairro Jardim Europa, em Porto Alegre. O atleta de 25 anos estava acompanhado pela esposa no momento da abordagem dos criminosos. Ninguém se feriu.

Conforme a assessoria do argentino, Kannemann voltava para casa, quando foi abordado por dois homens armados que pediram para ele sair do seu carro, um automóvel preto da marca Audi, por volta das 20h deste domingo.

Além do veículo, Kannemann teve documentos e telefone celular levados. O volante Maicon, capitão gremista, está prestando auxílio ao colega.Até o final da noite de ontem, a polícia não tinha registro da ocorrência.

O zagueiro atua pelo Tricolor desde a metade do ano passado. Hoje, deve se reapresentar para dar segmento a preparação para a estreia na Libertadores, na quinta-feira.

*ZHESPORTES e Rádio Gaúcha