Barrios comemora primeiro gol pelo Grêmio: "Muito importante"

Balançou a rede

Lucas Barrios entrou no lugar de Miller Bolaños no segundo tempo da vitória sobre o Veranópolis e marcou o seu primeiro gol com a camiseta do Grêmio. O atacante recebeu assistência de Gata Fernández e bateu na saída do goleiro Reynaldo. Feliz com o gol e com a vitória, o camisa 18 destacou a importância da confiança depois de marcar.



— Graças a Deus, converti. Para atacantes, é muito importante. Tomara que agora venham os gols mais seguidos. Teve troca de time na correria, joguei na Venezuela, voltamos. A lesão, foi uma prevenção que fiz junto com o DM para eu ficar melhor. Foi um mês difícil, mas foi importante o que aconteceu hoje. A confiança que os colegas, direção e o Renato depositaram em mim, e pude retribuir com gol — destacou o argentino naturalizado paraguaio.

Leia mais:

Romildo elogia elenco do Grêmio e prevê reavaliação em maio

Grêmio parabeniza gauchinho Thomas Machado por vitória no The Voice Kids

Um dos destaques da partida foi Ramiro, que começou como volante, mas foi adiantado para a meia direita com a entrada de Michel no lugar de Léo Moura. O meio-campista destacou a vantagem obtida no jogo de ida.



— Tiramos como lição a Copa do Brasil, onde a gente jogou bem fora de casa nas primeiras partidas. Entramos com este intuito, colocamos em prática e fomos coroados com uma bela vitória — avaliou.

Na quarta-feira, o Grêmio deve usar uma formação alternativa contra o América-MG, pela Primeira Liga. O jogo de volta contra o Veranópolis é no próximo sábado, na Arena.

*ZHESPORTES