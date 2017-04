Com retornos de Maicon e Geromel, Grêmio termina preparação para o confronto contra o Veranópolis 

Retorno da base do penta

Treino recreativo fechou a preparação do Grêmio para o confronto das quartas de final do Campeonato Gaúcho

Treino recreativo fechou a preparação do Grêmio para o confronto das quartas de final do Campeonato Gaúcho Foto: André Silva / Gaúcha

Um treinamento recreativo fechou a preparação do Grêmio para o confronto diante do Veranópolis, neste domingo (2), na abertura das quartas de final do Campeonato Gaúcho. Com os retornos de Maicon e Pedro Geromel, Renato Portaluppi terá a base campeã da Copa do Brasil de volta e isso poderá pesar no momento.

Para o atacante Pedro Rocha "saber onde está o companheiro, ter uma base de dois anos é fundamental" para que a equipe possa ter sucesso a partir de agora. No Grêmio, todos ressaltam a qualidade do adversário, que conquistou um empate em um gol, na Arena, na fase de classificação.

Leia mais

Veranópolis x Grêmio: tudo o que você precisa saber para ver a partida

Goleiro Galatto dá um tempo na bola e vira representante comercial

Entenda como fica a relação entre Grêmio, OAS, bancos e Arena

Na sexta-feira, Renato não quis revelar o time e chegou a fazer parte do treinamento com portões fechados. Porém, a lista de 24 jogadores que viajarão para Nova Prata, onde a delegação ficará hospedada, não apresenta dois volantes, Kaio e Arthur, que vinham sendo utilizados, e tem o uruguaio Maxi Rodríguez, como novidade. Dessa forma, é possível deduzir que Maicon e Ramiro serão os dois primeiros do meio, com Michel e Jaílson no banco de reservas e Léo Moura atuando mais aberto pela direita.

A provável formação gremista para o jogo de domingo tem: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Maicon e Ramiro; Léo Moura, Bolaños e Pedro Rocha; e Luan.

Veja a lista dos 24 jogadores convocados para o jogo:

Goleiros: Marcelo Grohe e Bruno Grassi

Laterais: Edílson, Marcelo Oliveira, Leonardo e Cortez

Zagueiros: Pedro Geromel, Kannemann, Bressan e Rafael Thyere

Volantes: Maicon, Ramiro, Michel e Jaílson

Meias: Léo Moura, Maxi Rodríguez, Lincoln e Gastón Fernández

Atacantes: Bolaños, Pedro Rocha, Luan, Fernandinho, Éverton e Lucas Barrios

* Rádio Gaúcha