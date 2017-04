Cotação ZH: Geromel é o melhor do Grêmio na vitória sobre o VEC

Qual é a nota?

O Grêmio venceu o Veranópolis por 2 a 0 no Antônio David Farina e encaminhou a classificação para a semifinal do Gauchão. Com nota 9, o zagueiro Geromel foi o destaque do Grêmio no jogo. Veja as notas dos comandados de Renato:

Marcelo Grohe

Teve pouco trabalho na partida. Quando exigido, correspondeu. Nota 6

Edílson

Muita determinação no combate. Quase fez um gol de falta. Nota 7

Geromel

Voltou em grande estilo. Precisão cirúrgica nos cortes e antecipações. E ainda fez lançamentos. Nota 9

Kannemann

Teve menos trabalho com a volta de Geromel. Passou despercebido e foi bem. Nota 7

Marcelo Oliveira

Alguns erros de marcação. Por vezes, parece inseguro para um jogador com sua rodagem. Nota 6

Maicon

Liderou o time. E esbanjou técnica no passe para o gol de Bolaños. Nota 8

Ramiro

Como volante, sua criatividade fica um pouco limitada. Mas teve outra atuação segura. Nota 7

Léo Moura

Foi um misto de lateral e armador. Bons passes no segundo tempo. Nota 7

Miller Bolaños

Procura os espaços livres da marcação. Muito oportunismo no gol. Nota 7

Pedro Rocha

Criativo e muito solidário na marcação. Mas é urgente a necessidade de melhorar as conclusões. Nota 6

Luan

Fez quase tudo certo: passes, dribles e chutes. Mas perdeu um gol sem goleiro. Nota 6

Michel

Manteve o nível de Maicon e Ramiro na marcação e chegada à frente. Nota 6

Gata Fernández

Com mais tempo, mostrou qualidade no passe. Um chute a gol. Nota 6

Lucas Barrios

Não precisou de muito tempo para mostrar oportunismo. Fez seu primeiro gol. Nota 7

*ZHESPORTES