Do que o Grêmio precisa para garantir vaga nas semifinais do Gauchão

Perto da classificação

Grêmio largou em vantagem no duelo com o VEC

Grêmio largou em vantagem no duelo com o VEC Foto: Lauro Alves / Agencia RBS

O Grêmio encaminhou a classificação às semifinais do Gauchão na tarde deste domingo, ao fazer 2 a 0 no Veranópolis fora de casa. No jogo de volta, o time de Renato Portaluppi poderá até mesmo perder por um gol de diferença que ainda assim garante a vaga.

A equipe gremista fica com a classificação com qualquer vitória, empate ou derrota por um gol de diferença na Arena. Se o Veranópolis vencer por 2 a 0, leva a decisão para os pênaltis. Qualquer outra vitória do VEC por dois gols de diferença (3 a 1, 4 a 2) ou mais daria a classificação à equipe da serra gaúcha.

O jogo entre Grêmio e Veranópolis na Arena será no próximo sábado, às 16h. Antes, o Tricolor usará uma escalação alternativa na quarta-feira, quando precisa de uma vitória sobre o América-MG para se classificar às quartas de final da Primeira Liga.