Em busca de recuperação, time feminino do Grêmio enfrenta o Audax

Na luta

Desde a estreia, o Grêmio ainda não conseguiu voltar a vencer no Brasileirão feminino. Após superar o Vitória-PE por 1 a 0 no primeiro jogo, a equipe da técnica Patrícia Gusmão empatou com o Sport e foi goleada por Corinthians e Iranduba-AM. Nesta segunda-feira, contra o Audax-SP, às 18h, será a chance de encerrar a sequência de maus resultados.

– Muito trabalho para tentar corrigir os erros. Estamos caindo de rendimento muito rápido no segundo tempo, é uma diferença para as equipes que treinam diariamente. Sabíamos que seriam partidas difíceis, mas realmente não esperávamos as goleadas – lamentou Patrícia.

Com mais tempo para treinar, Patrícia acredita que as meninas da sua equipe estarão em melhores condições para manter o mesmo nível físico ao longo de toda a partida contra o Audax.

O SporTV 2 anuncia transmissão para o jogo desta segunda-feira. O Grêmio deve contar com: Renata; Jissele, Aline, Thiellen e Elaine; Roberta, Ariane, Carol Gomes, Carlinha e Shaiane; Karina.