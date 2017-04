Grêmio deve ter La Gata e Barrios como titulares contra América-MG

Primeira Liga

A dupla responsável pelo segundo gol do Grêmio na vitória sobre o Veranópolis deve seguir no time contra o América-MG, pela Primeira Liga. O técnico Renato já adiantou que escalará uma equipe formada por reservas no jogo desta quarta-feira, na Arena. Assim, Gata Gernández e Barrios devem iniciar a partida.



— A (Primeira) Liga, sim, é um time totalmente diferente - explicou o técnico após o jogo contra o Veranópolis.



Leia mais

Do que o Grêmio precisa para garantir vaga nas semifinais do Gauchão

Renato cita crescimento, mas pede atenção do grupo: "Nada ganho"

Barrios comemora primeiro gol pelo Grêmio: "Muito importante"



Assim, Renato deve escalar uma equipe semelhante à que atuou contra o São Paulo-RG, na última rodada da fase de classificação do Gauchão. A linha defensiva deve ser formada pelo goleiro Léo, o lateral-direito Leonardo Gomes, os zagueiros Thyere e Bruno Rodrigo e o lateral-esquerdo Cortez.



No meio-campo, Jailson e Michel devem ser os volantes. O quarteto ofensivo teria Fernandinho, Gata Fernández, Everton e Barrios. A escalação, contudo, só deve ser confirmada pelo técnico Renato no treino desta terça-feira pela manhã, que ocorrerá na Arena.



Embora o Grêmio não dê prioridade à Primeira Liga, ainda tem chances de se classificar às quartas de final. Se vencer os mineiros, avançará como segundo colocado do Grupo B, atrás do Flamengo, que já garantiu a liderança da chave. Assim, poderia enfrentar na próxima fase o próprio Flamengo, Cruzeiro, Londrina ou até mesmo o Inter - o confronto será definido por sorteio.



ZHESPORTES