Gustavo Manhago: na volta contra o Veranópolis, Grêmio tem que poupar

Opinião

Até o Veranópolis atirou a toalha. O Grêmio já está nas semifinais do Gauchão e sábado que vem, dia 8 na Arena, jogará novamente contra o time da Serra apenas para cumprir tabela. Não há como o Veranópolis ganhar por 3 gols de diferença do tricolor na capital. A diferença entre os 2 times é enorme.

Então, é imperioso, que Renato Portaluppi poupe no jogo da volta. Não o time todo. Mas os principais jogadores do time, fundamentais para o confronto de três dias depois, novamente na Arena, contra o Iquique, do Chile, pela segunda rodada da Libertadores.

Renato deve preservar, na minha visão: Grohe, Geromel, Maicon, Ramiro, Léo Moura, Bolaños e Luan. São as peças mais importantes do Grêmio neste momento. Com a vantagem obtida no Antônio David Farina, sendo o segundo jogo na Arena, não há porque arriscar. Edílson, Kannemann, Marcelo Oliveira e Pedro Rocha seriam os únicos que eu colocaria em campo.

Diferentemente de 2016, quando poupou na hora errada, no jogo de ida das semifinais contra o Juventude em Caxias do Sul e levou 2 a 0, desta vez, a comissão técnica agiu com correção e já na partida de ida, fez o placar que lhe dá conforto na espera da semifinal contra Novo Hamburgo ou São José. Não há porque arriscar.

