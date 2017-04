Romildo elogia elenco do Grêmio e prevê reavaliação em maio

Grupo

O Grêmio está pronto, na avaliação do presidente Romildo Bolzan Júnior, para a primeira etapa da temporada. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o mandatário gremista disse que o elenco é suficiente para o Grêmio ser competitivo no Gauchão, na fase de grupos da Libertadores e nas primeiras rodadas do Brasileirão. Depois, ao fim de maio, haverá uma reavaliação do grupo.

— Estamos aparelhados. As grandes questões são as seguintes: temos o Gauchão até maio, temos a fase de classificação da Libertadores até o fim de maio e o início do Brasileirão. Temos um bom elenco para essas etapas. Depois vamos fazer uma avaliação para complementar o que está faltando. As lesões nos demandaram necessidade de trazer mais jogadores. O Grêmio montou um plantel muito bom. Se essas peças encaixarem, o Grêmio não perde nada para nenhum clube brasileiro ou sul-americano — disse Romildo.

O Grêmio renovou com Douglas, Marcelo Oliveira e Pedro Rocha, mas ainda resta negociar um novo contrato com o atacante Luan. Romildo disse que as negociações já estão em andamento e são lideradas pelo vice de futebol Odorico Roman.

— O Odorico está trabalhando bem este assunto, avançando nas tratativas de renovação. É o único que estamos negociando. Talvez a gente tenha sucesso rapidamente nisso. Vejo clima de cooperação — completou.