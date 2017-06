"Até um cego vê que estamos jogando um futebol bonito", diz Renato

Satisfeito

Após avançar na Copa do Brasil e na Libertadores, Renato Portaluppi volta sua atenção para a disputa do Brasileirão. E com os retornos de Edílson e Maicon, a dupla está relacionada para a partida deste domingo contra o Vasco, Renato ganhou um novo ingrediente para tentar buscar a terceira vitória na competição: o mistério. Bem humorado, o técnico afirmou que só irá divulgar o time titular uma hora do Grêmio entrar no gramado da Arena e elogiou a forma recente da equipe.



— Estamos jogando um futebol bonito, estamos mesmo. É fruto do trabalho de todos aqui. Está nos deixando orgulhosos. Por isso temos que continuar fazendo o máximo diariamente. Até um cego vê que estamos jogando um futebol bonito. Mas isso não nos credencia a ser candidato forte a ser campeão brasileiro, da Copa do Brasil. Temos as mesmas chances que todos — comentou.

A única informação que Renato adiantou para os repórteres em sua entrevista coletiva desta sexta-feira é o retorno de Edílson e de Maicon a lista de jogadores relacionados. Se os dois irão recuperar a titularidade, o técnico despistou:

— Vocês vão saber uma hora antes do jogo, a decisão é minha. Temos dois lados bons: o Edilson e o Maicon estão voltando e quem está jogando, está muito bem. É melhor ter uma dor de cabeça dessas do que ter poucas opções — comentou ao ser questionado sobre os retornos.

E com os elogios pela forma recente do time, Renato afirmou que irá conversar com o grupo de jogadores após o treino deste sábado (3). O técnico não quer que o vestiário seja contaminado pelo "oba-oba".

— Viemos de algumas atuações muito boas, mas não vou deixar subir pra cabeça dos jogadores. Como também nunca deixei as críticas entrarem na cabeça deles. Meu grupo é bom, fechado e maravilhoso. São jogadores que trabalham e escutam bastante. Buscamos o melhor — disse.



