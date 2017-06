CBF define Fluminense x Grêmio pelo Brasileirão para o Maracanã

No Rio

Quinze dias após eliminar o Fluminense na Copa do Brasil, o Grêmio voltará ao Maracanã para enfrentar o time carioca, mas pelo Brasileirão. Na manhã desta terça-feira, a CBF anunciou o estádio no Rio como palco do jogo que ocorrerá em 15 de junho, uma quinta-feira, às 21h.



A partida será válida pela sétima rodada do Brasileirão. Antes de ir ao Rio para encarar os cariocas, o Grêmio terá a Chapecoense e o Bahia como adversários pelo campeonato nacional.



O jogo com os catarinenses, marcado para esta quarta-feira, deve ser adiado para quinta-feira. Por conta do mau tempo em Chapecó, o aeroporto Serafim Enoss Bertaso está fechado desde segunda-feira. Assim, nenhum dos clubes consegue chegar por avião pela cidade.



Em relação ao jogo com o Bahia, o confronto pela sexta rodada do Brasileirão está confirmado para a próxima segunda-feira, 20h, na Arena do Grêmio.

Fluminense x Grêmio, 7ª rodada do Brasileirão

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Data: 15/6, quinta-feira

Horário: 21h



