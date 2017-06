Com gols de Barrios e Luan, Grêmio vence o Vasco na Arena

2 a 0

O Grêmio segue mirando de perto a liderança do Brasileirão. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, neste domingo, na Arena, o time de Renato foi a nove pontos na tabela, um atrás do líder Corinthians. O próximo adversário será a Chapecoense, quarta-feira, em Chapecó.



No jogo em que completava 150 partidas na casamata do Grêmio, o técnico Renato voltou a contar com o lateral Edílson e o volante Maicon, recuperados de lesões musculares. Os dois, no entanto, iniciaram no banco de reservas, já que o treinador optou por repetir a escalação que eliminou o Fluminense da Copa do Brasil durante a semana.

Desde o início, o Grêmio tomou a iniciativa do jogo. Com passes trocados desde a intermediária, o time de Renato tentava furar o bloqueio do Vasco, que marcava com dedicação.



Praticamente todas as ações ofensivas passavam pelo pé de Ramiro. Aos seis minutos, Luan cobrou escanteio afastado pela zaga carioca. Mas Ramiro pegou rebote e concluiu ao lado do gol.

O Vasco procurava chegar ao ataque na base do contragolpe. Também utilizava a bola parada, como aos 10 minutos, em que Paulão aproveitou cobrança de escanteio para cabecear ao lado do gol de Marcelo Grohe — a arbitragem marcaria falta do zagueiro do Vasco no lance. Aos 11, o time carioca voltou a assustar em finalização perigosa do colombiano Manga Escobar.

Ainda assim, o Grêmio seguiu com o controle do meio-campo. Tanto que, aos 19, Michel deu belo lançamento a Pedro Rocha, que dominou na área, mas foi desarmado pelo goleiro Martín Silva. Aos 20, outra chance surgiu dos pés de Ramiro: ele tabelou com Luan, que serviu Pedro Rocha para boa finalização da entrada da área.



A pressão gremista deu resultado. Após escanteio cobrado por Luan, o volante Wellington, que estreava no Vasco, calçou Geromel na área e a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, aos 37 minutos, Lucas Barrios deslocou Martín Silva e fez seu 12º gol com a camisa tricolor.

— Fui correr para a bola e ele me chutou. Foi claro o pênalti. Atrás do placar, eles terão de sair e deixar um pouco a marcação. Temos de aproveitar — comentou Geromel no intervalo.

A previsão do capitão gremista se concretizou. Aos três minutos, Douglas, do Vasco, cobrou falta com perigo, perto do gol de Grohe. Aos seis, Mateus Vital cruzou da esquerda e Kannemann, ao afastar o perigo, quase marcou gol contra. Aos oito, o mesmo Vital arriscou por cima.

Administrando a vantagem, o Grêmio reagiu aos 12 minutos. Foi quando Michel lançou Cortez, que cruzou em cima da zaga do Vasco. No rebote, Léo Moura concluiu por cima. Aos 14, o mesmo Léo Moura cruzou para Barrios, que por pouco não alcançou a bola para a finalização.

Com dores musculares, Barrios foi substituído por Maicon. Também houve tempo para a volta de Edílson, que ingressou no lugar de Ramiro. E para Gata Fernández entrar na vaga de Arthur.

Aos 38, Luan teve chance preciosa dentro da área, mas foi bloqueado pela zaga do Vasco. O gol não fez falta: o Grêmio venceu e segue na caça ao líder do Brasileirão. Mas, aos 47, ele não perdoou: aproveitou passe de letra de Gata Fernández para garantir o 2 a 0.

*ZHESPORTES