Como está a Chapecoense, adversária do Grêmio nesta quarta

De olho no rival

O Grêmio pega a Chapecoense nesta quarta-feira (7), às 21h45min, pela quinta rodada do Brasileirão. O time foi campeão estadual, mas acabou eliminado na Libertadores e na Copa do Brasil, além de perder a Recopa Sul-Americana para o Atlético Nacional. No Brasileirão, é líder invicto, com 10 pontos em quatro jogos.

Leia mais:

Grêmio decidirá quartas de final da Copa do Brasil em Curitiba

Grêmio aposta em boa fase para bater Atlético-PR na Copa do Brasil

Grupo, união e desempenho: os fatores da boa fase do Grêmio



Confira um resumo da temporada da Chapecoense:

Foi campeão Catarinense pela 6.ª vez em 2017. Caiu na Primeira Fase da 1.ª Liga. E também foi eliminada na Fase de Grupos da Libertadores. Perdeu o título da Recopa Sul-Americana para o Atlético Nacional/COL e foi eliminada pelo Cruzeiro nas Oitavas da Copa do Brasil.

TEMPORADA 2017

37 jogos com 19 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Gols: 54x37.

Na Arena Condá

18 jogos com 10 vitórias, 7 empates e uma derrota. Gols: 34x13

*Só perdeu para o Lanús/ARG pela Libertadores (1x3).

Goleadores em 2017

W. Paulista (11), Rossi, Túlio de Melo, Luiz Antônio, Andrei Girotto e Reinaldo (5), Arthur Caíke (4), Niltinho (3), Dodô, L. Otávio e D. Grolli (2), Nathan e João Pedro (1) e 3 contra.

SÉRIE A 2017 — 1ª colocada

4 jogos com 3 vitórias e 1 empate. Gols: 6x1

1x1 Corinthians em São Paulo

1x0 Palmeiras em Chapecó

2x0 Avaí em Chapecó

2x0 Cruzeiro em Belo Horizonte

Goleadores: W. Paulista (3), D. Grolli, Reinaldo e Luiz Antônio (1)

*RÁDIO GAÚCHA