De férias, Lucas Leiva dá palestra a garotos da base do Grêmio

Volante revelado pelo Grêmio, Lucas Leiva, que atua há 10 anos no Liverpool, palestrou para garotos das categorias de base do clube na manhã desta segunda.



De férias em Porto Alegre após o término de temporada do clube inglês, o jogador de 30 anos participou do evento que ocorreu no auditório da Arena.

E lembrou as dificuldades no início da carreira, quando chegou a Porto Alegre com 16 anos, vindo de Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde nasceu.



— A distância de casa é uma dificuldade que todos passam. Eu tive muita dificuldade, sofri bastante. A distância dos amigos de infância... Ainda sinto e é normal. Mas acho que isso faz parte da vida. Quando se tem um propósito, tem que lutar. E sempre haverá dificuldade. E essas dificuldades têm que ser usadas como motivação. Usei todos os recursos que o Grêmio me ofereceu para poder tentar me adaptar às dificuldades e usá-las como motivação — disse Lucas.



Na mira da direção para retornar ao Grêmio, o volante já tinha dito, em entrevista recente a Zero Hora, que não recebeu propostas do clube. O presidente Romildo Bolzan comentou, em participação no programa Balanço Final, da Rádio Gaúcha, que uma negociação com Leiva é complicada.



– Estamos conversado, o Lucas ainda tem um tempo de Europa. Seria um projeto de mais longo prazo. Se viesse agora, seria para visibilidade do clube com a torcida. O Lucas seria o tipo de jogador, que comprando a gestão da Arena, criaria um ambiente favorável de marketing – explicou Romildo.



