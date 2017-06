Geromel e Barrios são preservados, mas Bolaños treina no Grêmio

Mudanças?

O treino do Grêmio na manhã desta terça-feira foi fechado em sua primeira parte. Quando os portões do CT Luiz Carvalho foram abertos à imprensa, Geromel e Lucas Barrios não participavam do rachão comandado pelo técnico Renato Portaluppi.



O treinador deve ter um reforço de peso para o jogo com a Chapecoense. O meia equatoriano Miller Bolãnos trabalhou normalmente com os colegas e deve ser relacionado para o jogo. Outros que podem ganhar uma chance na equipe são Maicon e Edílson, que atuaram no segundo tempo contra o Vasco após longa parada por lesão muscular.



O Grêmio, no entanto, pediu o adiamento da partida com a Chapecoense, marcado para a noite desta quarta-feira na Arena Condá. Pelas más condições climáticas, o aeroporto Serafim Enoss Bertaso, em Chapecó, está fechado desde segunda-feira, o que inviabiliza a viagem de avião até a cidade catarinense.



Não há previsão da Infraero, até o momento, de que o aeroporto será liberado nesta terça-feira. A direção do Grêmio já entrou em contato com Manoel Flores, diretor de competições da CBF, para pedir o adiamento. A ideia do clube é jogar na quinta-feira.



A viagem do Grêmio estava marcada para 15h, decolando em voo da companhia Azul. A direção já comunicou à CBF que não viajará de ônibus, já que as condições da rodovia não são as melhores pela forte chuva na região.



Um veículo de apoio do clube sofreu acidente na manhã desta terça-feira no caminho a Chapecó, mas nenhum dos quatro passageiros se feriu.



