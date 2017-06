Grêmio conhece adversário das quartas de final da Copa do Brasil nesta segunda-feira

Próxima vítima?

A CBF sorteia nesta segunda-feira, a partir das 11h, os confrontos dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil. Na esperança de buscar o hexa, o Grêmio poderá enfrentar Flamengo, Santos, Palmeiras, Atlético-PR, Atlético-MG, Botafogo ou Cruzeiro na próxima fase da competição.



Quatro datas foram reservadas no calendário do futebol brasileiro para a competição: jogos de ida em 28 de junho ou 4 de julho, e as partidas de volta para os dias 26 de julho ou 9 de agosto. ZH Esportes acompanhará o sorteio em tempo real.

Na formação dos confrontos, não existirá restrição: qualquer um dos oito times que avançaram na competição poderá se enfrentar. Depois da definição dos jogos, será realizado, ao meio-dia, o sorteio da ordem dos mandos de campo. Os dois sorteios serão realizados por representantes da diretoria de competições da CBF. Ambos serão transmitidos pelo site e pelas redes sociais da entidade.

Os classificados:

Grêmio

Flamengo

Santos

Palmeiras

Atlético-PR

Atlético-MG

Botafogo

Cruzeiro

