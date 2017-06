Grêmio não teve custos com remarcação do jogo contra a Chapecoense

Sem problemas

O Grêmio não teve custos com o adiamento da partida contra a Chapecoense, pois a CBF era a responsável por arcar com os R$ 60 mil do fretamento da aeronave marcada para a última terça-feira. Após a Azul informar ao clube o cancelamento do voo na tarde de terça-feira (6), os jogadores foram liberados e se reapresentam na manhã desta quarta-feira (7) para um treino no CT Luiz Carvalho.

O clube prepara dois cenários para a viagem a Chapecó. A tendência é de que o deslocamento seja feito de ônibus, a partir das 13h. Caso a Azul avalie que será possível pousar em Chapecó ou em Passo Fundo, a delegação embarca no aeroporto Salgado Filho às 11h30min.

Leia mais

Aeroporto fechado, negociação com a CBF, encontro de delegações: os bastidores de um jogo adiado

Chapecoense não gosta do adiamento de jogo contra o Grêmio

CBF altera horário do jogo entre Chapecoense e Grêmio nesta quinta-feira



A van que levará o material de jogo, chuteiras, fardamentos, equipamentos médicos e de fisioterapia, deixará Porto Alegre no início da tarde.

*ZHESPORTES