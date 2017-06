Grêmio pede o adiamento de partida contra a Chapecoense 

Brasileirão

A direção do Grêmio já entrou em contato com Manoel Flores, diretor de competições da CBF, para pedir o adiamento da partida com a Chapecoense nesta quarta-feira, pelo Brasileirão. A ideia do clube é jogar na quinta-feira.



Pelas más condições climáticas, o aeroporto Serafim Enoss Bertaso, em Chapecó, está fechado desde segunda-feira, o que inviabiliza a viagem de avião até a cidade catarinense. Não há previsão da Infraero, até o momento, de que o aeroporto será liberado nesta terça-feira.



Leia mais

Wallace Reis se reapresentará no Grêmio nesta quarta-feira

Como está a Chapecoense, adversária do Grêmio nesta quarta

Leonardo Oliveira: renovar com Luan é garantia de fortuna ao Grêmio



A viagem do Grêmio estava marcada para 15h, decolando em voo da companhia Azul. A direção já comunicou à CBF que não viajará de ônibus, já que as condições da rodovia não são as melhores pela forte chuva na região. Um veículo de apoio do clube sofreu acidente na manhã desta terça-feira no caminho a Chapecó, mas nenhum dos quatro passageiros se feriu.



A própria delegação da Chapecoense já foi prejudicada pelo fechamento do aeroporto. Ao retornar de Belo Horizonte, onde venceu o Cruzeiro neste domingo, a equipe não conseguiu pousar em Chapecó na tarde de segunda-feira e teve de dormir em Campinas.



Até o meio-dia desta terça-feira, a delegação da Chapecoense ainda aguardava o embarque na cidade paulista. A tendência é de que a equipe faça seu voo até Passo Fundo para depois seguir por via terrestre a Chapecó.



Mau tempo em Chapecó ocasionou o fechamento do aeroporto Serafim Enoss Bertaso Foto: Leonardo Acosta

ZHESPORTES