Grêmio pode ter conflito de datas entre Copa do Brasil e Libertadores

Com o calendário apertado, o Grêmio poderá ter um conflito de datas entre as oitavas da Libertadores e as quartas da Copa do Brasil. Até por isso, a CBF aguarda o sorteio que será feito pela Conmebol em 14 de junho para confirmar quando ocorrerão os jogos com o Atlético-PR pela competição nacional.



Ainda sem adversário definido na Libertadores, o Grêmio tem como datas-base para a disputa do jogo de ida das oitavas os dias 4, 5 ou 6 de julho. Na Copa do Brasil, a primeira partida tem reservadas as datas de 28 de junho ou 4 de julho.



Para os jogos de volta, também pode existir conflito: as quartas da Copa do Brasil têm datas previstas para 26 de julho ou 9 de agosto. A Libertadores prevê partidas para os dias 8, 9 ou 10 de agosto.



Vale lembrar que seis dos oito clubes que disputam as quartas da Copa do Brasil também estão envolvidos na Libertadores: Grêmio, Botafogo, Santos, Atlético-PR, Palmeiras, Atlético-MG.



Datas quartas da Copa do Brasil

Ida - 28 de junho ou 4 de julho

Volta - 26 de julho ou 9 de agosto



Datas oitavas da Libertadores

Ida - 4, 5 ou 6 de julho

Volta - 8, 9 ou 10 de agosto



