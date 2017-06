Grohe garante que euforia da torcida não irá entrar no vestiário do Grêmio 

Com os pés no chão

Euforia? Só para a direção e a torcida. Indagado, nesta terça-feira (6), sobre a boa fase do Grêmio e os cuidados que precisam ser adotados para a manutenção do bom rendimento, Marcelo Grohe assegurou que a empolgação não invade o vestiário.



Há quatro jogos sem sofrer gols, o goleiro lembrou que o mesmo grupo hoje elogiado já enfrentou críticas e isto serve de vacina contra eventuais descuidos dentro de campo.



Classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, oitavas da Libertadores e próximo das primeiras colocações do Brasileirão, o Grêmio vive, na avaliação de críticos e torcida, um momento semelhante aos meses finais de 2016, quando sagrou-se campeão da Copa do Brasil.



Ainda assim, os jogadores pregam cautela.



— Deixamos essa euforia para o presidente e o torcedor. Aqui, temos de estar concentrados. Sabemos o caminho. Já sofremos críticas e conhecemos os dois lados da moeda. Renato nos alerta. A cada dia temos que provar— disse.

Para o goleiro, é preciso recorrer a situações já vividas para entender que os fatos se alteram com rapidez no futebol:

— Hoje somos elogiados, mas temos que provar nossa qualidade a cada jogo para continuar merecendo os elogios.

Grohe também comentou sua expulsão por cera técnica, dia 21 de maio, na partida contra o Atlético-PR, em Curitiba, pelo Brasileirão. E assegurou que não voltará a incorrer nesse tipo de erro.



— É uma situação que já aconteceu. Faz parte do passado. Aprendi com isso, sem dúvida nenhuma. Não vai se repetir. Já tenho me cuidado bem mais nos últimos jogos — disse.



Conforme o goleiro, o seu objetivo, ao retardar o jogo, era diminuir o ímpeto da equipe adversária, que buscava marcar seu primeiro gol - o Grêmio acabaria vencendo por 2 a 0.



Ainda assim, Grohe reitera ter sido a última vez em que agiu dessa forma.



— Isso acontece nos jogos. Assim como eu já tive oportunidade de fazer, outros goleiros já fizeram contra a gente e vão fazer quando estiverem com o resultado a favor. Mas não vai mais acontecer. É mais um aprendizado para a minha carreira — afirmou.