Histórico de confrontos registra supremacia do Grêmio contra Atlético-PR em Copas do Brasil

Corrida rumo ao hexa

O Grêmio confia na boa fase para manter vivo o sonho do hexa na Copa do Brasil.



Nas quartas de final, o adversário definido em sorteio realizado no auditório da sede da CBF, no Rio, será o Atlético-PR. O primeiro jogo ocorrerá na Arena e a decisão será fora de casa, na Arena da Baixada, em Curitiba.



As datas ainda não foram definidas, já que podem conflitar com as oitavas da Libertadores. Por isso, a entidade aguarda o sorteio que será feito pela Conmebol em 14 de junho para confirmar a tabela do torneio nacional.



O Grêmio tem como datas-bases para a disputa do jogo de ida das oitavas da Libertadores os dias 4, 5 ou 6 de julho. Na Copa do Brasil, a primeira partida tem reservadas as datas de 28 de junho ou 4 de julho.



Para os jogos de volta também pode existir conflito: as quartas da Copa do Brasil têm datas previstas para 26 de julho ou 9 de agosto. A Libertadores prevê partidas para os dias 8, 9 ou 10 de agosto.



Caso elimine o Atlético-PR na Copa do Brasil, o Grêmio enfrentará o vencedor de Palmeiras x Cruzeiro na semifinal. No outro lado do chaveamento estão os confrontos Botafogo x Atlético-MG e Flamengo x Santos, de onde sairá um dos finalistas da competição.

Para o diretor de futebol do Grêmio, Saul Berdichevski, decidir a classificação fora de Porto Alegre será tão complicado quanto seria na Arena. E lembra o exemplo do ano passado, em que o clube gaúcho eliminou o Atlético-PR nos pênaltis depois de ganhar em Curitiba e perder em casa.



— No ano passado, ganhamos por 1 a 0 lá e perdemos aqui, nos classificando nos pênaltis. Mas nosso momento é tão bom que nos dá esperança de que poderemos fazer um bom resultado aqui e jogar com o regulamento a favor no Paraná — observou Berdichevski.



O zagueiro Kannemann, que fez sua estreia pelo Grêmio justamente contra os paranaenses, no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil no ano passado, também confia na classificação.



— Vamos enfrentar um rival difícil, que sabe o trabalho que faz em campo. No ano passado, passamos nos pênaltis. Estamos em uma fase boa, quem entra no time está fazendo as coisas certas. Mas temos que demonstrar jogo a jogo que queremos ganhar — entende o argentino.



Será o quarto encontro entre Grêmio e Atlético-PR na Copa do Brasil. No retrospecto, o time gaúcho leva vantagem, com duas classificações e uma eliminação.



Em 1996, sob o comando de Felipão, bateu o time paranaense, comandado por Émerson Leão. Em 2013, o Atlético treinado por Vagner Mancini eliminou o time de Renato. No ano passado, foi a vez de Portaluppi dar o troco, superando os paranaenses no início da campanha do penta.