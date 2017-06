Invicto após quatro jogos, Marcelo Grohe ainda não sofreu gols no Brasileirão

Paredão

Após a vitória sobre o Vasco, o goleiro Marcelo Grohe completou a quarta partida seguida sem sofrer gol, ampliando a sequência iniciada com as vitórias sobre Atlético-PR (0 a 2), Zamora (4 a 0) e Fluminense (0 a 2). Contando todos os jogos de maio, são sete partidas e apenas três gols sofridos pelo goleiro gremista, que não atuou contra o Sport, derrota por 4 a 3, na Ilha do Retiro.



- É um trabalho importante, resultado da dedicação de todos. Sempre digo que se o nosso time não sofre gols, já fica mais perto da vitória. A consistência é fundamental. Tanto em competições longas como o Brasileirão, quanto em torneios com menos jogos, como a Copa do Brasil,a Libertadores e a Primeira Liga. Principalmente quando existe o critério do gol qualificado - explica Grohe.

Leia mais

Salário dobrado e multa para o Exterior reduzida: como o Grêmio negocia a renovação com Luan

"Para nós, todo jogo é uma final", diz Kannemann, ao explicar a eficiência do sistema defensivo do Grêmio

Única chance de Gre-Nal na Primeira Liga será para apontar o campeão



Em 2017, Grohe disputou 22 jogos, e ficou sem sofrer nenhum gol em 12 deles. Foram 17 vitórias, três empates, duas derrotas, um pênalti defendido e apenas 14 gols sofridos.

- São número interessantes, que dão mais motivação para seguir com essa dedicação, com esse nível de empenho. Nosso objetivo é sempre sair de campo sem levar gols, claro que uma hora isso vai acontecer, mas a meta é estender esse período pelo maior tempo possível - completa Grohe.

Nesta quarta-feira (7), o Grêmio enfrenta a líder Chapecoense. Será mais um teste para Marcelo Grohe, que ainda não levou gols na competição. O adversário conta com a defesa menos vazada da competição: em quatro partidas, Jandrei sofreu apenas um.

*ZHESPORTES